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Стратегия развития Росстата должна быть утверждена до конца 2024 года

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Новую стратегию развития Росстата планируется утвердить до конца текущего года, сообщил глава Росстата Сергей Галкин.

"Мы заканчиваем реализацию стратегии развития Росстата до 2024 года, которая сформировала базу для нашей работы. И уже сейчас подготовили стратегию до 2030 года развития статистической службы и национальной статистики России, которую мы в том числе обсудили в рамках стратегической сессии под председательством премьера. (...) До конца года она будет внесена в правительство и утверждена", - сказал Галкин журналистам в Казани в рамках 16-й встречи руководителей национальных статистических служб БРИКС.

По его словам, при подготовке стратегии было проанализировано большое количество стратегических документов международных организаций, передовых национально-статистических служб, стратегии, нацеленные на снижение нагрузки на респондентов, повышение качества и оперативности статистики.

"Одним из ключевых направлений нашей работы станет цифровизация процесса статпроизводства. Именно она будет драйвером развития статистических служб в ближайшем будущем в мире", - добавил Галкин.

По его словам, сейчас меняются подходы к сбору и обработке данных.

"Во всем мире создаются инструменты потокового сбора, облачные платформы, экспериментальные песочницы, дата-хабы и универсальные витрины данных. Производство статистики меняется, и нам нужно развивать у сотрудников новые навыки и компетенции для производства данных и работы с ними. В целом развитие статистической отрасли - это задача не только для статведомства. В ее развитии должно быть вовлечено все статистическое сообщество страны. Это и органы власти всех уровней, и экспертное сообщество, и образовательные организации, и бизнес-объединения, и, конечно же, респонденты", - заключил Галкин.

Росстат БРИКС Сергей Галкин
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