Эксперт заявил. что свыше 60% взрослых в РФ имеют избыточную массу тела

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Более 60% взрослого населения в России имеют избыточную массу тела и свыше 20% - ожирение; у 10% детей в стране ожирение, сообщил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.

"Больше 60% взрослого населения имеет избыточную массу тела и (примерно) 22% - ожирение. Нас волнует детское ожирение, 10% уже детей (с ожирением)", - сказал Тутельян на конгрессе "Национальное здравоохранение".

Как следует из презентации, которую продемонстрировал Тутельян, среди людей с ожирением 17% - мужчин и 25% женщин. 17% детей в стране имеют избыточную массу тела.

Среди вызовов, которые требуют решения, - недостаточность микронутриентов в рационе питания населения России, избыточное потребление соли, недостаточное потребление овощей и фруктов, а также ограниченные ассортимент и объемы отечественного производства ингредиентов для специализированных пищевых продуктов профилактического и лечебного назначения (витамины, пребиотики, пищевые добавки, минеральные вещества).

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина, в свою очередь, сообщила на конгрессе, что в питании среднестатистического жителя России не хватает бобовых продуктов, овощей и фруктов. "Хотя больше людей стали прислушиваться к нашим призывам, и овощи, и фрукты употреблять стали больше. Сельские жители меньше употребляют овощей и фруктов, чем городские жители, хотя сами их и выращивают, и с овощами там проблем нет", - сказала Драпкина.

Специалист Минздрава отметила, что среднестатистический россиянин употребляет достаточно много продуктов молочного происхождения. "Это неплохо, но превалируют все-таки молочные продукты высокой жирности", - отметила она.

В рационе жителей России, по ее словам, много мяса, "если бы не было так называемых субпродуктов". Женщины в большей степени отдают предпочтение выпечке и сладостям.

В сентябре министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России около 40 млн человек страдают ожирением. По словам министра, это заболевание запускает каскад других проблем со здоровьем - сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и другие.

Наибольший рост количества страдающих ожирением, по данным Росстата, отмечается в возрастной группе 15-17 лет, в которой заболеваемость на 100 тыс. населения в 2023 году составила 3 тыс. 683 случая.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии министерства здравоохранения РФ Наталья Мокрышева сообщала, что, по данным исследований, в России у каждого третьего россиянина есть ожирение (около 45 млн человек). К ним отнесены как граждане с тяжелым ожирением, граждане с индексом массы тела 30+, так и те, кто имеет предизбыточный вес. Она также назвала "катастрофической" ситуацию среди детей.