Минздрав отметил увеличение числа детей с ожирением за семь лет на 36%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Показатель общей заболеваемости ожирением среди детей в возрасте до 14 лет в период с 2018 года увеличился более чем на 36%, говорится в презентации главы Минздрава России Михаила Мурашко. Он представил ее в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева.

"Общая заболеваемость ожирением среди детей 0-14 лет: рост на 36,1%", - говорится в презентации.

Показатель общей заболеваемости ожирением в возрастной группе с 15 до 17 лет с 2018 года увеличился на 9,2%.

Ранее Мурашко сообщил, что в России 40% населения имеет избыточный вес, это ведет к различным заболеваниям и дисгормональным нарушениям.