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Патрушев в четверг проведет совещание о сдерживании цен на отдельные виды продуктов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на этой неделе инициирует ряд совещаний, посвященных значительному росту цен на отдельные виды продовольственных товаров, сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

В частности, на 31 октября запланировано совещание у вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. По данным одного из собеседников "Интерфакса", на встрече планируется обсудить меры сдерживания цен на виды продуктов, находящихся "в зоне риска" по динамике цен.

ЭкономикаРост цен на сливочное масло в РФ за неделю ускорился до 1,6%, на яйца – до 0,7%Читать подробнее

Как сообщалось, в последнее время наиболее активным ростом цен отличилось сливочное масло. По данным Росстата, в сентябре оно подорожало на 5,1%, что стало самым высоким темпом роста на молочном рынке. С начала года к 21 октября рост составил 23,4%, за неделю с 15 по 21 октября - 1,6%, причем темпы подорожания ускорились с 1,4% неделей ранее.

Эта ситуация стала предметом особого внимания властей. На минувшей неделе ей было посвящено совещание у Патрушева, на котором он дал заинтересованным ведомствам ряд поручений по стабилизации цен на сливочное масло.

ФАС направила запросы крупным производителям сливочного масла и потребовала предоставлять информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен до конца 2024 года. На основе этих данных служба проводит анализ обоснованности повышения оптово-отпускных цен. По данным Росстата, за 9 месяцев этого года производство сливочного масла в РФ составило 248 тыс. тонн, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сентябрьское производство в годовом выражении снизилось на 2,7%, по сравнению с августом этого года падение составило 3,7%.

На этом фоне, по данным Россельхознадзора, импорт масла в РФ с начала года по 22 октября составил 110,2 тыс. тонн, что на 9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Основным поставщиком является Белоруссия, отгрузившая с начала года 89 тыс. тонн.

Помимо масла регуляторы изучают динамику цен на ряд других социально значимых товаров. Как сообщалось, ФАС в конце сентября приступила к анализу ценообразования с начала года по 31 августа на ряд социально значимых продуктов, в том числе на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи "борщевого" набора. Анализ цен проводится по всей цепочке от производителей до ритейлеров.

Белоруссия Россельхознадзор ФАС Росстат Дмитрий Патрушев
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