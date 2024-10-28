Патрушев в четверг проведет совещание о сдерживании цен на отдельные виды продуктов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на этой неделе инициирует ряд совещаний, посвященных значительному росту цен на отдельные виды продовольственных товаров, сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

В частности, на 31 октября запланировано совещание у вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. По данным одного из собеседников "Интерфакса", на встрече планируется обсудить меры сдерживания цен на виды продуктов, находящихся "в зоне риска" по динамике цен.

Как сообщалось, в последнее время наиболее активным ростом цен отличилось сливочное масло. По данным Росстата, в сентябре оно подорожало на 5,1%, что стало самым высоким темпом роста на молочном рынке. С начала года к 21 октября рост составил 23,4%, за неделю с 15 по 21 октября - 1,6%, причем темпы подорожания ускорились с 1,4% неделей ранее.

Эта ситуация стала предметом особого внимания властей. На минувшей неделе ей было посвящено совещание у Патрушева, на котором он дал заинтересованным ведомствам ряд поручений по стабилизации цен на сливочное масло.

ФАС направила запросы крупным производителям сливочного масла и потребовала предоставлять информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен до конца 2024 года. На основе этих данных служба проводит анализ обоснованности повышения оптово-отпускных цен. По данным Росстата, за 9 месяцев этого года производство сливочного масла в РФ составило 248 тыс. тонн, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сентябрьское производство в годовом выражении снизилось на 2,7%, по сравнению с августом этого года падение составило 3,7%.

На этом фоне, по данным Россельхознадзора, импорт масла в РФ с начала года по 22 октября составил 110,2 тыс. тонн, что на 9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Основным поставщиком является Белоруссия, отгрузившая с начала года 89 тыс. тонн.

Помимо масла регуляторы изучают динамику цен на ряд других социально значимых товаров. Как сообщалось, ФАС в конце сентября приступила к анализу ценообразования с начала года по 31 августа на ряд социально значимых продуктов, в том числе на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи "борщевого" набора. Анализ цен проводится по всей цепочке от производителей до ритейлеров.