Вице-премьер Патрушев поручил принять меры по сохранению стабильной ситуации на продрынке

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев провел в четверг совещание, по итогам которого поручил ведомствам в течение двух недель принять меры для сохранения стабильной ситуации на продрынке.

"По итогам совещания вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка, а заинтересованным ведомствам – в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия", - сообщает его пресс-служба.

Патрушев отметил, что массовая уборка урожая завершается и, в целом, можно обеспечить всеми необходимыми продуктам питания граждан РФ. Показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности стабильны.

Он также напомнил, что ранее неоднократно обсуждались меры по предотвращению колебаний цен на продукты питания. В сентябре, когда уже наблюдались негативные тренды по ряду позиций, была достигнута договоренность о реализации необходимых шагов.

"В ходе совещания участники обсудили конкретные предложения по оперативным действиям, которые нужно предпринять, а также инструменты долгосрочного характера для увеличения производства различных видов продукции в целях обеспечения стабильной ценовой ситуации на рынке продуктов питания. Одна из важнейших задач, стоящих перед производителями, – в условиях высокой ключевой ставки обеспечить необходимый уровень производства продукции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в последнее время в зоне особого внимания властей оказалась прежде всего ситуация с ценами на сливочное масло.

По данным Росстата, с начала года (к 28 октября) масло подорожало на 25,7%. За неделю с 22 по 28 октября рост составил 1,9%. Причем подорожание ускорилось - неделей ранее оно составляло 1,6%. Это самые высокие темпы роста на рынке молочной продукции.

По данным источников, для стабилизации цен Минсельхоз предложил на полгода обнулить пошлины на ввоз в РФ сливочного масла из стран за пределами ЕАЭС. Его импорт с начала года по 29 октября, по данным Россельхознадзора, составил 112,3 тыс. тонн, это на 9% больше, чем годом ранее. Основным поставщиком является Белоруссия.

После значительного периода снижения начали расти и потребительские цены на яйца, которые практически уже год находятся под особым вниманием регулирующих органов после резкого взлета в конце прошлого года. Однако за последнюю неделю темпы подорожания замедлились до 0,6% против 0,7% неделей ранее. По сравнению с началом года нынешние цены ниже на 18,2%.

По данным Минсельхоза на 30 октября, отпускные цены на яйца первой и второй категорий с начала года снизились на 19,2% и 24,8% соответственно, до 76,4 и 62,5 рубля за десяток.

Как сообщает Росптицесоюз, производство яиц в РФ в сентябре-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 3%, в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится.

По данным Росстата, производство яиц в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в сентябре выросло на 1,5% до 3,9 млрд штук. В январе-сентябре оно составило 34,9 млрд штук, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но годовые темпы снижения производства замедлились, по итогам января-августа они были на уровне 1,8%.

Птицефабрики в сентябре продали 2,8 млрд яиц, что на 0,2% больше, чем год назад.