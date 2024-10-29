Источник сообщил, что визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию продлится 2-3 дня

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию продлится 2-3 дня, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник.

"Она сейчас во Владивостоке. завтра будет в Москве. Визит продлится 2-3 дня", - сказал он.

Президент Владимир Путин не планирует ее принять, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, в графике президента нет такой встречи", - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее о том, что Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом, сообщило российское посольство в Пхеньяне. Поездка министра проходит в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами двух стран в июне.