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Госдума призвала ООН осудить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла обращение к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам государств - членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы.

"Государственная Дума обращается с призывом к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам государств - членов ООН и международным парламентским организациям осудить незаконную экономическую, торговую и финансовую блокаду Республики Куба США, выработать и реализовать конкретные меры с целью побудить Вашингтон следовать нормам международного права", - говорится в документе.

В связи с рассмотрением на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проекта резолюции "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы" Государственная Дума также подтверждает "свою неизменную позицию, а именно призывает прекратить политику давления на суверенное государство и немедленно снять санкции", заявили депутаты.

Госдума ООН США Куба Генассамблея
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