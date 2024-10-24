МИД Кубы первопричиной энергетического коллапса назвал санкции США

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Власти Кубы связывают недавний коллапс энергетической системы страны с экономической блокадой со стороны США, передает EFE.

"Предпринимаемые США чрезвычайные меры экономической войны в отношении Кубы препятствуют тому, чтобы страна получала топливо, инвестиции, а также комплектующие, необходимые для поддержания работоспособности тепловых электростанций, на которых вырабатываются основные объемы электроэнергии на острове", - заявил на саммите БРИКС глава МИД Кубы Бруно Родригес.

Министр отметил, что "лишь за год США пресекли поставки топлива для энергосистемы Кубы 53 судам и 27 компаниям".

"Присвоение наших финансовых ресурсов и препятствия нашим банковским переводам из-за блокады, а также сложные метеорологические условия стали причиной коллапса энергосистемы, который произошел в прошлую пятницу", - сказал Родригес.

24 октября примерно на 35% территории Кубы сохранялись проблемы с энергообеспечением.