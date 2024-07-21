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Володин осудил политику США в отношении Кубы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом осудил экономическую блокаду США в отношении республики.

"Байдены - они приходят и уходят. А Куба есть и будет. Мы считаем, что такие, как Байден, должны привлекаться к ответственности за санкции, за развязанную войну на Украине, за разрушение экономики европейских государств, за то, что США делают по отношению к кубинскому народу", - сказал Володин в воскресенье на встрече.

Спикер Госдумы также призвал коллег-парламентариев систематизировать работу в рамках двусторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству. По его словам, вся основа для этого заложена, соглашения подписаны.

В этой связи важно развитие торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами и реализации проектов в различных сферах, таких как туризм, энергетика, сельское хозяйство, считает Володин.

"Наша дружба проверена временем, десятилетиями, передана отцами, дедами. Мы её должны сохранить и передать будущим поколениям. Но вот какую экономику мы передадим, какие вопросы оставим после себя нерешенными, во многом зависит от нас", - добавил спикер Госдумы.

В свою очередь Эстебан Ласо Эрнандес подчеркнул, что комиссия по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы - уникальный и эффективный формат взаимодействия. Спикер парламента Кубы поблагодарил российских коллег за их позицию и осуждение экономической блокады республики.

Эстебан Ласо Эрнандес также выступил против санкций, которые в одностороннем порядке вводятся против России и Кубы.

"Мы думаем, что Россия и Куба вместе победят и станут крепче, несмотря на условия, в которых находится весь мир", - сказал спикер парламента Кубы.

Володин пригласил Эстебана Ласо Эрнандеса посетить Россию.

Вячеслав Володин Куба США Эстебан Ласо Эрнандес
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