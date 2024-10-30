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Alphabet в III квартале увеличила чистую прибыль на 34%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, в третьем квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 34% и выручку - на 15%, причем оба показатели превзошли ожидания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $26,301 млрд, или $2,12 в расчете на акцию, по сравнению с $19,689 млрд, или $1,55 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка поднялась до $88,268 млрд против $76,7 млрд годом ранее.

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Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $1,84 на акцию при выручке в $86,4 млрд.

Рекламные доходы Google в минувшем квартале увеличились на 10,4% и достигли $65,854 млрд (при прогнозе в $65,36 млрд). В частности, поисковый сервис заработал на рекламе $49,385 млрд и YouTube - $8,921 млрд, при этом оба показателя выросли на 12% относительно третьего квартала 2023 года.

Выручка сервиса Google Cloud подскочила на 35% - до $11,353 млрд. Эксперты ожидали $10,88 млрд.

На конец сентября штат Alphabet насчитывал 181,27 тыс. сотрудников - на 0,6% меньше, чем год назад.

Компания объявила о выплате 16 декабря квартальных дивидендов в размере 20 центов на акцию. Закрытие реестра акционеров назначено на 9 декабря.

Котировки акций Alphabet выросли на 5,8% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 21,5% (до $2,06 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 24,7%.

Alphabet Google
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