"Промомед" локализовал выпуск препарата, запрета продажи которого добивается Bayer

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Группа "Промомед" заявила, что полностью локализовала производство препарата для профилактики и лечения тромбозов с действующим веществом ривароксабан, внедряет его в масштабное производство.

Лекарственная субстанция (от получения молекулы до готового продукта) была произведена в промышленных объемах на заводе группы "Биохимик" в Саранске, на этом же заводе "Промомед" производит и готовую лекарственную форму, уточняется в сообщении.

В России патент № 2297415 на производство препарата на основе ривароксабана принадлежит структуре фармкомпании Bayer - Bayer intellectual Property GmbH. Срок его действия истекает 4 декабря 2024 года.

Структура Bayer обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о защите своих прав на запатентованный препарат, ответчиками по иску выступают ООО "Промомед Рус", АО "Биохимик", а также АО "Биопрепарат". Судебное заседание назначено на 12 ноября.

Истец просит взыскать компенсацию в 12,6 млн рублей за нарушение ответчиками его прав на изобретение по патенту. Он также просил суд в обеспечение иска запретить ответчикам заключать договоры на поставку дженериков упомянутого препарата до истечения срока действия патента, а именно - запретить "Биопрепарату" исполнять уже заключенные госконтракты и наложить арест на произведенный препарат, а Минздраву России - запретить принимать заявки на участие в аукционах по закупкам, содержащим указание на этот препарат.

Суд во введении обеспечительных мер отказал.

Ранее Bayer уже обращался в российский суд за защитой своих прав на этот запатентованный препарат. Так, в 2023 году Bayer просил отменить госрегистрацию препарата пермского производителя дженериков "Медисорб" с действующим веществом ривароксабан. В 2022 году аналогичный иск был подан к Березовскому фармацевтическому заводу (Свердловская область). В обоих случаях судебные споры завершились мировыми соглашениями, свидетельствует судебная картотека.

"Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик".

ПАО "Промомед" (холдинговая структура группы) в июле этого года провело IPO, объем размещения составил около 6 млрд рублей.