Аппарат Госдумы заказал исследование действующей системы формирования МРОТ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Аппарат Госдумы заказал исследование на тему "Анализ практики применения действующей системы формирования минимального размера оплаты труда и выработка законодательных предложений по ее совершенствованию", соответствующий заказ размещен 5 февраля на сайте госзакупок.

В документах отмечается, что указ президента РФ от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" одним из целевых показателей установил обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда (МРОТ), в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц.

Актуальность исследования "обусловлена необходимостью совершенствования законодательства РФ в сфере регулирования вопросов установления справедливого уровня минимального размера оплаты труда в Российской Федерации в современных условиях, диктующих создание новых отраслей, восстановление ряда отраслей в связи с увеличивающимся импортозамещением, восстановление экономического потенциала стратегических предприятий в период осуществления специальной военной операции и усиления санкционного давления со стороны США и других недружественных государств".

В сопроводительных документах приводится мнение экспертов о том, что "существующая система установления МРОТ привела к тому, что в бюджетной сфере более чем в 70% субъектах РФ ставки заработной платы (оклады) бюджетных организаций, в том числе учителей, медицинских работников, особенно в сельской местности не достигают установленного уровня МРОТ".

По мнению заказчиков, "требует изучения обоснованность законодательного регулирования на основе показателей величины медианного среднедушевого дохода, определяемого по данным Социального фонда Российской Федерации", так как в данный фонд от работодателей поступает информация о размере оплаты труда, облагаемого страховыми взносами для расчета страховой пенсии, а фактические суммы доходов, объем которых приходится на наиболее высокооплачиваемые и высокодоходные группы трудоспособного населения, не учитываются при исчислении размера медианного среднедушевого дохода.

Необходимо между тем проанализировать обоснованность законодательного формирования потребительской корзины при расчете МРОТ, в которую включены показатели изменения динамики стоимости целых категорий товаров. При этом стоимость услуг и непродовольственных товаров отдельно не учитывается, а указан показатель +50% по каждому пункту, что не соответствует реальному росту цен, особенно в 2024 году, считают заказчики.

Срок окончания подачи заявок - 21 февраля.

Начальная цена заказа 4 млн 600 тысяч рублей, указывается в документах.