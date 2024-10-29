Сбербанк повышает ставки семейной ипотеки по кредитам, превышающим лимит госпрограммы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк повысит ставки по кредитам в рамках семейной ипотеки, сумма которых превышает лимит, предусмотренный государственной программой.

Как говорится в сообщении Сбербанка, средневзвешенные ставки при оформлении семейной ипотеки по кредитам выше лимита будут скорректированы с 30 октября. Это решение банк объяснил высокой ключевой ставкой ЦБ и ростом ставок по всем рыночным программам.

Сумма до утверждённого правительством РФ лимита по семейной ипотеке оформляется по льготной ставке 6%, свыше лимита - по ставке банка. В кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка, отмечает банк.

Средневзвешенные ставки будут увеличены в диапазоне от 1 до 4 процентных пунктов (п.п.) в зависимости от суммы кредита. Таким образом, минимальная ставка по программе на "ДомКлик" для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 12,5 млн рублей составит 9,4%, для иных регионов при сумме кредита свыше 6,5 млн - 10%.

Сбербанк, по данным "ДомКлик", с начала 2024 года выдал более 173 тыс. кредитов в рамках семейной ипотеки на общую сумму 862 млрд рублей.

Обновленная программа семейной ипотеки действует до 2030 года и распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. В рамках программы можно взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.

Ставка по программе составляет 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита - до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов - до 6 млн рублей.

Сбербанк с 22 октября повысил ставки по всем базовым ипотечным программам сразу на 3 процентных пункта (п.п.). Минимальная ставка на вторичное жилье составила 24,6%, на первичное - 24,9%. Кроме того, банк увеличил минимальный первоначальный взнос по льготным программам до 50,1% с 20,1% (за исключением ряда случаев).

Банк России возобновил цикл ужесточения ДКП в июле, повысив ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18%. В сентябре регулятор повысил ставку еще на 100 б.п. - до 19%, в октябре - на 200 б.п. - до 21%.