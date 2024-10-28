Сбербанк подал очередной иск к Goldman Group на 250 млн рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании с агрохолдинга Goldman Group и его бенефициара Романа Гольдмана 249,7 млн рублей, говорится в материалах суда.

Ответчиками по иску, не считая Гольдмана, проходят все семь "дочек" холдинга, а также ПАО "УК "Голдман групп" (управляет активами холдинга).

Детали исковых требований не раскрываются, известно лишь, что они касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения ответчиками своих обязательств по договору кредитования.

Иск был подан в суд 25 октября и пока не принят к рассмотрению.

Сбербанк - один из основных кредиторов Goldman Group в рамках дел о банкротстве холдинга. По заявлениям банка введена процедура наблюдения в пяти из семи "дочек" холдинга и в ПАО "УК "Голдман групп", а также запущена процедура реструктуризации долгов самого Гольдмана. Сумма требований Сбербанка по каждому из заявлений составляет более 600 млн рублей.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "СибНефтьРезерв").

В начале сентября суд по заявлению ООО "МегаМикс" (Волгоград) признал банкротом ООО "ОбъединениеАгроЭлита" - компания стала первой структурой Goldman Group, признанной банкротом. В отношении остальных "дочек" продолжает действовать процедура наблюдения.

В целом кредиторами всего холдинга, кроме Сбербанка, в частности, являются Енисейский объединенный банк, Солид банк, "Совкомбанк факторинг", ББР Банк, Росбанк и ООО "Регион Финанс".

В настоящее время в отношении Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов превышает 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля.