Минтранс отметил отсутствие затоваренности портов Дальнего Востока

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Среднесуточный вывоз контейнеров с Дальнего Востока в сентябре-октябре вырос относительно августа текущего года на 14%, загрузка морских терминалов при этом не превышает 80%, сообщил на совещании президента с членами правительства министр транспорта Роман Старовойт.

"В сентябре-октябре текущего года объемы перевозок нарастили до 3817 контейнеров в среднем в сутки, что уже на 14% выше уровня августа 2024 года. Как следствие, на текущий момент наличие импортных контейнеров на морских терминалах Дальнего Востока составляет порядка 49 тысяч штук, что на 7 тысяч контейнеров или на 13% ниже среднесуточного показателя сентября текущего года", - сообщил глава Минтранса.

Он отметил, что с учетом рекордного вывоза контейнеров железнодорожным транспортом загрузка морских терминалов по состоянию на утро сегодняшнего дня была на уровне 79% от проектной мощности, тыловых терминалов - в среднем 59%. "Отмечу, что загрузка более 100%, как иногда было прежде, на сегодня отсутствует", - добавил он.

По его словам, ежесуточно с Дальнего Востока по железной дороге вывозятся 11 составов с контейнерами в полувагонах. "При этом общий вывоз контейнеров железнодорожным транспортом с Дальнего Востока за 9 месяцев составил 905 тыс. контейнеров двадцатифутового эквивалента (TEU - ИФ), что на 4,5% выше аналогичного периода 2023 года", - сообщил Старовойт.

Он напомнил, что президентские поручения, связанные с решением вопроса о накоплении контейнеров в морских портах Дальневосточного бассейна, рассматривался в середине сентября вице-премьером Виталием Савельевым на совещании с участием представителей ОАО "РЖД" и морских терминалов.

Глава Минтранса добавил, что министерство совместно с региональными властями и участниками рынка развивает тыловые площадки и видит интерес частных инвесторов в этом направлении.

"Для стабильной работы по вывозу контейнеров РЖД продолжают предоставлять тарифную скидку в размере 20,7% при перевозках в полувагонах. Аналогичное решение принято уже на следующий 2025 год. В сентябре текущего года также принято решение о переходе с месячного на поквартальный план вывоза контейнеров, что дает участникам процесса возможность более долгосрочного планирования", - сказал Старовойт.