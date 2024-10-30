Поиск

Минтранс отметил отсутствие затоваренности портов Дальнего Востока

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Среднесуточный вывоз контейнеров с Дальнего Востока в сентябре-октябре вырос относительно августа текущего года на 14%, загрузка морских терминалов при этом не превышает 80%, сообщил на совещании президента с членами правительства министр транспорта Роман Старовойт.

ЭкономикаМинтранс отметил улучшение ситуации с загрузкой контейнерных терминалов ДФОЧитать подробнее

"В сентябре-октябре текущего года объемы перевозок нарастили до 3817 контейнеров в среднем в сутки, что уже на 14% выше уровня августа 2024 года. Как следствие, на текущий момент наличие импортных контейнеров на морских терминалах Дальнего Востока составляет порядка 49 тысяч штук, что на 7 тысяч контейнеров или на 13% ниже среднесуточного показателя сентября текущего года", - сообщил глава Минтранса.

Он отметил, что с учетом рекордного вывоза контейнеров железнодорожным транспортом загрузка морских терминалов по состоянию на утро сегодняшнего дня была на уровне 79% от проектной мощности, тыловых терминалов - в среднем 59%. "Отмечу, что загрузка более 100%, как иногда было прежде, на сегодня отсутствует", - добавил он.

По его словам, ежесуточно с Дальнего Востока по железной дороге вывозятся 11 составов с контейнерами в полувагонах. "При этом общий вывоз контейнеров железнодорожным транспортом с Дальнего Востока за 9 месяцев составил 905 тыс. контейнеров двадцатифутового эквивалента (TEU - ИФ), что на 4,5% выше аналогичного периода 2023 года", - сообщил Старовойт.

Он напомнил, что президентские поручения, связанные с решением вопроса о накоплении контейнеров в морских портах Дальневосточного бассейна, рассматривался в середине сентября вице-премьером Виталием Савельевым на совещании с участием представителей ОАО "РЖД" и морских терминалов.

Глава Минтранса добавил, что министерство совместно с региональными властями и участниками рынка развивает тыловые площадки и видит интерес частных инвесторов в этом направлении.

"Для стабильной работы по вывозу контейнеров РЖД продолжают предоставлять тарифную скидку в размере 20,7% при перевозках в полувагонах. Аналогичное решение принято уже на следующий 2025 год. В сентябре текущего года также принято решение о переходе с месячного на поквартальный план вывоза контейнеров, что дает участникам процесса возможность более долгосрочного планирования", - сказал Старовойт.

Минтранс РЖД ДФО Роман Старовойт Виталий Савельев Дальний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В SDN-List включены партнеры "НОВАТЭКа" по поставке оборудования на "Арктик СПГ 2"

В России рост цен на овощи и фрукты за неделю ускорился до 1,7%

Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП в сентябре в 2,9% в годовом сравнении

Безработица в РФ в сентябре четвертый месяц подряд удерживалась на уровне 2,4%

Инфляция в РФ в годовом выражении достигла 8,57%

Сливочное масло в России с начала года подорожало более чем на четверть

Сливочное масло в России с начала года подорожало более чем на четверть

Выручка "Почты России" за 9 месяцев по РСБУ выросла на 3% до 161 млрд рублей

RBI не ждет разрешения Москвы на выплату дивидендов Райффайзенбанком

RBI не ждет разрешения Москвы на выплату дивидендов Райффайзенбанком

Минфин США ввел санкции против производителя шин "Кордиант"

Минфин США ввел санкции против производителя шин "Кордиант"

МВД насчитало свыше 740 тыс. мигрантов, незаконно находившихся в РФ на 1 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });