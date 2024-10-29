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Минтранс отметил улучшение ситуации с загрузкой контейнерных терминалов ДФО

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Минтранс видит улучшение ситуации с загрузкой контейнерных терминалов на Дальнем Востоке, сообщил журналистам в кулуарах Международного таможенного форума первый замминистра транспорта Валентин Иванов.

ЭкономикаЗагрузка портов Приморья остается высокой из-за дисбаланса контейнеропотоковЧитать подробнее

"Мы обеспечили мониторинг, смотрим за ситуацией. Сейчас порядка 90% у нас загрузка терминалов морских портов Дальнего Востока и порядка 60% загрузка тыловых терминалов. Это нормативное накопление, здесь нет критической истории", - сказал Иванов.

По его словам, месяц назад загрузка контейнерных терминалов была больше и сейчас пошла на спад.

Комментируя возможность возобновления движения трех дополнительных контейнерных поездов, Иванов сказал, что "этот вопрос будем смотреть при необходимости, если будет у нас расти загрузка, если такая потребность будет. Пока мы считаем достаточно сбалансированной ситуацию".

Одной из причин улучшения ситуации, по мнению Иванова, является перераспределение контейнеропотока на маршруты через Балтику и Азово-Черноморский бассейн, а также через сухопутные ж/д погранпереходы.

Ранее сообщалось, что в условиях дисбаланса экспортно-импортных контейнерных грузопотоков и лимита пропускной способности Восточного полигона морские контейнерные терминалы в Приморье почти полностью загружены импортными контейнерами из-за нехватки подвижного состава для вывоза скопившихся объемов в центральные регионы России.

ДФО Минтранс Приморье Валентин Иванов Дальний Восток
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