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Лавров заявил, что украинский конфликт не может завершиться "вничью"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Понятие "вничью" не подходит для описания возможной развязки российско-украинского кризиса, оно не предполагает справедливого учета интересов сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вничью", мне кажется, немножко не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе", - сказал Лавров журналистам в Минске в четверг по итогам заседания международной конференции по евразийской безопасности.

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Так глава МИД РФ прокомментировал высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил на минской международной конференции по евразийской безопасности, что между Москвой и Киевом возможна "ничья" и высказался за переговоры между сторонами без предварительных условий.

"Гадать бессмысленно. "Вничью" - это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе, кстати, и к Стамбульским договоренностям", - отметил Лавров.

Как подчеркнул глава МИД России, "мы когда говорим, что "победа будет за нами", - победа должна быть за справедливостью". "Когда будут понятны условия обеспечения справедливости, прежде всего, для этих людей, чьи предки столетиями жили и осваивали соответствующие земли, - вот тогда можно будет уже искать какой-то термин для описания развязки этого кризиса", - добавил Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров
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