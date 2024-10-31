Лавров заявил, что украинский конфликт не может завершиться "вничью"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Понятие "вничью" не подходит для описания возможной развязки российско-украинского кризиса, оно не предполагает справедливого учета интересов сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вничью", мне кажется, немножко не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе", - сказал Лавров журналистам в Минске в четверг по итогам заседания международной конференции по евразийской безопасности.

Так глава МИД РФ прокомментировал высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил на минской международной конференции по евразийской безопасности, что между Москвой и Киевом возможна "ничья" и высказался за переговоры между сторонами без предварительных условий.

"Гадать бессмысленно. "Вничью" - это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе, кстати, и к Стамбульским договоренностям", - отметил Лавров.

Как подчеркнул глава МИД России, "мы когда говорим, что "победа будет за нами", - победа должна быть за справедливостью". "Когда будут понятны условия обеспечения справедливости, прежде всего, для этих людей, чьи предки столетиями жили и осваивали соответствующие земли, - вот тогда можно будет уже искать какой-то термин для описания развязки этого кризиса", - добавил Лавров.