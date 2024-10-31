Поиск

Лавров уверен, что поставка ракет "Томагавк" Киеву не в интересах Вашингтона

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров считает, что удовлетворение Вашингтоном запроса Киева на поставку ракет дальнего действия "Томагавк" не отвечает интересам безопасности США и американского народа. Он сказал об этом журналистам в Минске.

"Я думаю, они (США -ИФ) прекрасно понимают с кем имеют дело. И уверен, что ради обеспечения безопасности Соединенных Штатов, американского народа, чтобы не подвергать его никаким рискам, они будут бить его (президента Украины Владимира Зеленского - ИФ) по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть Соединенные штаты в войну против России", - сказал он.

"То, что его требование (ракет - ИФ)"Томагавк" вызвало оторопь в Вашингтоне - это нам известно", - отметил российский министр.

31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный запрос Украины на поставку ракет "Томагавк", заявил, что "мирные" планы Киева, включающие запросы на поставку различных вооружений, сводятся к максимальному затягиванию стран Запада в конфликт.

"Судя по всему, все планы мира, все планы победы - секретные, не секретные - они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью, по уши в войну страны Запада - и узаконить это", - сказал он.

По его словам, "собственно, все ухищрения (со стороны украинских властей - ИФ) имеют вот такую конечную цель (затянуть Запад в конфликт - ИФ). "Вот так мы к этому и относимся", - отметил Песков.

The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что один из секретных пунктов "плана победы", который Зеленский представил в октябре, содержал запрос на поставку ракет "Томагавк" (Tomahawk). Власти США посчитали эту просьбу невыполнимой, писала газета.

Дмитрий Песков Сергей Лавров США Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома в Черкесске после взрыва

До пяти человек увеличилось число погибших при взрыве газа в Черкесске

До пяти человек увеличилось число погибших при взрыве газа в Черкесске

Купившая активы Schaeffler компания приобрела и калужский завод автокомпонентов Benteler

Международная НПО Young Presidents Organization признана нежелательной в РФ

Роман Авдеев полностью вышел из российских активов

В руководстве Сбербанка ждут позитивного эффекта от повышения ставки ЦБ

В руководстве Сбербанка ждут позитивного эффекта от повышения ставки ЦБ

Телефонные мошенники начали похищать деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи

Телефонные мошенники начали похищать деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи

Власти Черкесска ввели режим ЧС муниципального характера после взрыва газа

Решение КС о бессрочной конфискации не касается приватизации 90-х

Решение КС о бессрочной конфискации не касается приватизации 90-х

До четырех человек выросло число погибших при взрыве газа в пятиэтажке Черкесска

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });