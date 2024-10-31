Лавров уверен, что поставка ракет "Томагавк" Киеву не в интересах Вашингтона

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров считает, что удовлетворение Вашингтоном запроса Киева на поставку ракет дальнего действия "Томагавк" не отвечает интересам безопасности США и американского народа. Он сказал об этом журналистам в Минске.

"Я думаю, они (США -ИФ) прекрасно понимают с кем имеют дело. И уверен, что ради обеспечения безопасности Соединенных Штатов, американского народа, чтобы не подвергать его никаким рискам, они будут бить его (президента Украины Владимира Зеленского - ИФ) по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть Соединенные штаты в войну против России", - сказал он.

"То, что его требование (ракет - ИФ)"Томагавк" вызвало оторопь в Вашингтоне - это нам известно", - отметил российский министр.

31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный запрос Украины на поставку ракет "Томагавк", заявил, что "мирные" планы Киева, включающие запросы на поставку различных вооружений, сводятся к максимальному затягиванию стран Запада в конфликт.

"Судя по всему, все планы мира, все планы победы - секретные, не секретные - они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью, по уши в войну страны Запада - и узаконить это", - сказал он.

По его словам, "собственно, все ухищрения (со стороны украинских властей - ИФ) имеют вот такую конечную цель (затянуть Запад в конфликт - ИФ). "Вот так мы к этому и относимся", - отметил Песков.

The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что один из секретных пунктов "плана победы", который Зеленский представил в октябре, содержал запрос на поставку ракет "Томагавк" (Tomahawk). Власти США посчитали эту просьбу невыполнимой, писала газета.