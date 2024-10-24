Лукашенко уверен, что Запад готов к переговорам по Украине, в отличие от Зеленского

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Страны Запада хотят начала переговоров между Россией и Украиной, однако украинский лидер Владимир Зеленский не готов к ним, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко газете "Известия".

"Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии США и Европы - коллективного Запада, англосаксов, - то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь", - сказал президент Белоруссии в четверг.

Лукашенко считает, что западные союзники Киева не могут так просто отказать в помощи, так как боятся потерять лицо, хотя именно это вынудило бы Зеленского как можно скорее закончить конфликт.

При этом на Западе, в отличие от Украины, видят ситуацию на фронте реалистично, отметил белорусский лидер. По его словам, союзники Киева понимают, что вскоре может наступить крах страны, который будет означать крах политики всего коллективного Запада, в связи с чем Вашингтон и Брюссель подталкивают Зеленского к перемирию.

"Это призыв фактически к мирным переговорам", - сказал Лукашенко.