ФАС предложила унифицировать имущественные торги по аналогии с госзакупками

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает унифицировать имущественные торги по аналогии с госзакупками, следует из проекта закона, подготовленного ФАС и размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

"По мнению ФАС России, в настоящее время установление единых унифицированных положений о проведении торгов стало необходимостью, отказ от реализации которой или значительное промедление ее введения может оказать негативное влияние на экономическую конъюнктуру предпринимательской деятельности и возможности развития тех отраслей экономики государства, где проведение торгов является основным "шлюзом" входа на соответствующий рынок", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сам документ предусматривает дополнение закона "О защите конкуренции" (135-ФЗ) новой статьей (17.3), регламентирующей порядок проведения имущественных торгов. В частности, все такие торги должны будут проводиться только в электронной форме на электронных торговых площадках (ЭТП), отобранных правительством РФ для проведения госзакупок. При этом извещения о таких торгах должны будут размещаться в ГИС "Торги" (www.torgi.gov.ru).

Также законопроектом предлагается ввести единый порядок проведения торгов, заключения договоров по результатам торговых процедур, определить права и обязанности организатор торгов и операторов ЭТП и т.п.

Помимо этого, документ предусматривает внесение корреспондирующих изменений и дополнений в ряд законов и нормативных правовых актов. В частности, в законы "Об аквакультуре (рыбоводстве)", "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов", "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", "О связи", "О приватизации государственного и муниципального имущества", "О рекламе", "О содействии развитию жилищного строительства", "О недрах", а также в Градостроительный, Земельный, Лесной и Водный кодексы.

Необходимость такой унификации торгов ФАС объясняет тем, что правила проведения отраслевых торгов регламентируются большим количеством нормативных актов, которые предусматривают различное регулирование.

"Указанное многообразие подходов и процедур: вводит в заблуждение собственников имущества и лиц, заинтересованных в его получении (зачастую лицам сложно определить, какие нормы права необходимо применять при организации и участии в той или иной процедуре торгов); существенно усложняет процесс проведения торгов в целом; приводит к низкому уровню конкуренции на торгах и, как следствие, к уменьшению размера поступлений финансовых средств в бюджеты всех уровней от реализации имущества; предопределяет неоднородную правоприменительную практику антимонопольных органов и судов", - отмечается в пояснительной записке.

Эти и ряд других факторов приводят, по оценке ФАС, к снижению предпринимательской активности в сфере торгов, низкой прозрачности и конкурентности торгов в отношении отдельных видов имущества или имущественных прав.

По данным ГИС "Торги", в 2023 году в электронной форме было проведено 491 тыс. имущественных торгов всех видов на 900 млрд рублей. Из них состоявшимися были признаны только 38,35%. По результатам этих торгов были заключены договоры на 512 млрд рублей.

В текущем году (на начало октября) было проведено 355,5 тыс. торгов на 607 млрд рублей. Из них 60,79% торгов на 369 млрд рублей были признаны несостоявшимися. Состоявшимися признаны только 17% торгов, по результатам которых заключены договоры на 182 млрд рублей. Еще 21% торгов (на 128 млрд рублей) находится в процессе проведения.