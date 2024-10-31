В Бердянске дроны повредили инфраструктуру порта, частный дом и магазин

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Бердянске за сутки зафиксировали десять атак БПЛА, семь ударов пришлось по порту, три - по жилому сектору, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее он сообщил о троих раненых.

"Разрушения получила инфраструктура порта, частное домовладение и цветочный магазин, - написал Балицкий. - Число пострадавших не увеличилось, один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести".

В Бердянске продолжается разбор завалов и оценка ущерба.



Позже Балицкий написал, что лично приехал в Бердянск.

"Можно сказать, что противник своих целей не достиг, есть незначительные разрушения неосновных конструкций, которые задействованы в организации работы Бердянского порта, что не повлияет на его нормальную работу. Работа порта не будет остановлена", - добавил он.

Детские сады и другие социальные учреждения, работа которых была остановлена после атак, возобновят работу после разрешения служб безопасности, добавил он.