В результате массированного обстрела порта Бердянска ранены три человека

В городе закрыли детские сады и другие социальные учреждения

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о трех пострадавших в результате обстрела порта Бердянска.

"Совершена массированная атака по городскому порту, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. На данный момент известно о трех пострадавших, с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу", - написал он в Telegram.

По его данным, "судя по характеру и количеству следов от осколков", беспилотники были оснащены снарядами с большим количеством поражающих элементов.

Силы ПВО продолжают отражать атаку, в городе остановили работу детских садов и социальных учреждений до стабилизации обстановки. Балицкий попросил пока воздержаться от поездок в Бердянск.