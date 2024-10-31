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Патриарх Кирилл назвал неуместными попытки русификации Хэллоуина

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора выступил против попыток придать Хэллоуину российский оттенок.

"Мне известно, что ряд государственных школ в регионах решили отмечать популярный в западной культуре Хэллоуин, переименовав его в Велесову ночь, чтобы придать оттенок якобы исконно славянского праздника", - сказал он.

"Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира", - заявил предстоятель Русской православной церкви.

Хэллоуин отмечается в странах Запада в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Патриарх Кирилл Запад РПЦ
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