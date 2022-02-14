Толстой предложил учить детей фильтровать информацию в интернете

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает нужным изменить курс информатики в школах и учить детей безопасности в интернете и тому, как монетизируется контента.

"Дети не имеют навыков фильтрования информации, анализа ее, сталкиваются с целым потоком вредоносного, деструктивного контента... Возможно, школьный курс информатики вообще стоит поменять, обучать детей ориентироваться на просторах интернета, понимать, как работают соцсети, как монетизируется контент, какой контент монетизируется, какие есть правила и общие требования информационной гигиены", - сказал Толстой на заседании рабгруппы по детской безопасности в понедельник.

Также он поддержал идею о включении безопасности в интернете в школьный курс ОБЖ.

"Надо начинать работу предметно, пересматривать содержание этих образовательных курсов. В 21-м веке смешно в школе учить детей примитивным основам программирования, которые можно было преподавать в 70-е, когда они находятся в ТикТоке, других соцсетях", - сказал Толстой.

Он также обратил внимание на тему влияния популярных персон на детей. "Блогеры, трэш-стримеры, Моргенштерн, Собчак, не уверен, что влияние этой публики окажет на детей положительный импульс, чтобы они думали, как будут жить дальше, какую профессию выбирать и т.д. Вся эта пропаганда наркотиков, ЛГБТ, чайлдфри, извращений ведется для того, чтобы лишить Россию будущего через наших детей", - считает вице-спикер. По его мнению, "заимствованные идеи карго-культа, толерантности, сегодня прописанные в учебниках, открывают двери возможным порокам, которые приходят к детям в соцсетях, чего стоит только празднование в школах, садах Хеллоуина".

"Часто звучат призывы - куда девались фото с передовиками труда, но они уже делись, их больше не будет, но есть другие примеры, есть современная жизнь, средства коммуникации, которые можно и нужно для этого использовать вместо того, чтобы тиражировать всякую западную дрянь, которая время от времени выдается либеральной публикой за мейнстрим и необходимость, без которых ребенок развиваться не может", - сказал Толстой.