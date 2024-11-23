Токаев пригласил патриарха Кирилла на VIII съезд религиозных лидеров

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Астану на VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского сената.

Приглашение патриарху передал спикер сената Маулен Ашимбаев на встрече в Москве.

"От имени президента страны Касым-Жомарта Токаева он вручил ему приглашение принять участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий", - говорится сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте сената.

В ходе беседы спикер сената подчеркнул, что подготовка к съезду проходит в условиях непростых глобальных вызовов, преодоление которых требует консолидации усилий духовных лидеров. Все это усугубляется такими проблемами, как изменение климата, биологические угрозы, экономический спад, растущая бедность и другие.

"В сложившихся условиях все большую актуальность приобретают совместные действия религиозных, политических и общественных лидеров", - сказал Ашимбаев, которого цитирует пресс-служба.

Со своей стороны, патриарх Кирилл поблагодарил Токаева за приглашение на съезд и отметил, что Русская Православная Церковь поддерживает усилия Казахстана по продвижению идей мира и сотрудничества между представителями различных религий.

Съезд мировых и традиционных религий проводится в столице Казахстана по инициативе первого президента республики Нурсултана Назарбаева с 2003 года. VIII съезд религиозных лидеров пройдет в сентябре 2025 года.