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Российское подразделение Jaguar - Land Rover приобрел местный топ-менеджмент

Российское подразделение Jaguar - Land Rover приобрел местный топ-менеджмент
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Активы российского представительства британского автоконцерна Jaguar - Land Rover (ООО "Ягуар Ленд Ровер") приобрела компания его российских топ-менеджеров, следует из данных ЕГРЮЛ.

Сделка была закрыта 31 октября. Владельцем 100% долей представительства JLR, ранее принадлежавшего британской Jaguar Land Rover Automotive Plc, стало ООО "ВСКД Моторс", зарегистрированное в Москве в конце 2022 года. Совладельцами этой компании являются работающие в российском JLR с середины 2010-х годов гендиректор Вячеслав Кузяков, директор по развитию бизнеса Дмитрий Овчаров (25%), директор отдела послепродажного обслуживания Сергей Скоробогатько (25%) и финансовый и административный директор Екатерина Шаталова (25%).

ООО "Ягуар Ленд Ровер" было учреждено в Москве в 2008 году. Компания занималась импортными поставками, продажей и послепродажным обслуживанием премиальных внедорожников Land Rover и автомобилей Jaguar.

Рекордную для себя выручку на российском рынке - более 60 млрд рублей - компания получила в 2014 года, когда реализовала, по уанным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в общей сложности около 23 тысячи автомобилей (Land Rover - 21,1 тысячи, Jaguar - 1,6 тысячи). В последующие годы оборот подразделения JLR колебался вокруг 50 млрд рублей, не считая относительно небольшого снижения в ковидном 2020 году. В начале 2022 года JLR прекратил поставки в Россию, в этом году выручка компании упала до 7,5 млрд рублей, в 2023 году - уже до 1,5 млрд рублей.

Чистый убыток ООО "Ягуар Ленд Ровер" в 2022 году превысил 1 млрд рублей, в 2023 году - составил 560 млн рублей В 2019-2021 годах компания ежегодно была в прибыли в пределах от 1,5 млрд рублей до 2,5 млрд рублей.

Продажи компании по итогам докризисного 2021 года были на уровне около 7 тыс. автомобилей, включая 6,4 тыс. машин Land Rover и более 500 автомобилей Jaguar.

Британский Jaguar - Land Rover принадлежит индийской Tata Group.

Jaguar Land Rover АЕБ Tata Group Вячеслав Кузяков Великобритания Ягуар Ленд Ровер ВСКД Моторс
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