Комитет Госдумы поддержал запрет рекламы тотального списания долгов в банкротстве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике поддержал к принятию в первом чтении законопроект, который вводит ограничения на рекламу услуг по банкротству граждан. Если закон будет принят, нельзя будет обещать полное освобождение от долгов, призывать не платить долги.

Законопроект № 721174-8 в сентябре 2024 года в палату внесла группа парламентариев, среди которых вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев и глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Документ предлагает внести в закон "О рекламе" новую статью 28.1: "Реклама услуг, связанных с банкротством граждан". Согласно новой статье, реклама услуг по банкротству граждан не должна: гарантировать освобождение гражданина от исполнения денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей, содержать утверждения о возможности или призывы не платить по долгам. Реклама также не должна содержать информацию о создании государственной системы для освобождения граждан от долгов и обязательных платежей, кроме указания на законы, регулирующие банкротство, и упоминать возможность полного освобождения от долгов.

Реклама услуг по банкротству должна сообщать, что эта процедура может привести к ограничениям в правах и другим негативным последствиям. В радиорекламе эта информация должна звучать не менее трёх секунд, в телерекламе занимать не менее 10% экрана, а в других формах рекламы - 10% рекламного пространства.

Комитет Госдумы в своем заключении отмечает, что реклама услуг по освобождению от долгов часто искажает информацию, делая акцент только на положительных аспектах списания долгов и не упоминая о высоких затратах на процедуры банкротства и серьезных негативных последствиях, таких как арест имущества, ограничения на распоряжение деньгами, запреты на выезд за границу и трудности с получением кредитов. "Принятие законопроекта позволит защитить граждан от получения неполной или недостоверной информации об условиях и последствиях процедур освобождения от денежных обязательств", - говорится в заключении.

Комитет предлагает рассмотреть документ в первом чтении на пленарном заседании 29 января. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.