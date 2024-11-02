Колокола затопленной колокольни Калязина будут приводить в действие дистанционно

Колокольня Никольского собора в Калязине Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На колокольне Никольского собора в Калязине введена автоматическая система управления колоколами "Электронный звонарь", сообщает Тверская епархия.

"Благодаря современным технологиям, колокола можно приводить в действие дистанционно. Система настроена так, чтобы оповещать о начале и завершении богослужений", - говорится в сообщении

С помощью "Электронного звонаря" каждый час на колокольне будут бить куранты, а каждые 15 минут будут звучать перезвоны.

Город Калязин расположен на правом берегу Волги (Угличское водохранилище) в 191 км от Твери и 162 км от Москвы. Население составляет около 13 тыс. человек. Калязинский район граничит с Ярославской и Московской областями. Калязин является одним из самых посещаемых туристами городов Тверской области, в первую очередь, благодаря круизным теплоходам.

Среди главных достопримечательностей Калязина - "плавающая" на небольшом островке колокольня Никольского собора 1800 года постройки. Первый ее ярус был частично скрыт ниже уровня воды под слоем нанесённого грунта, а сам собор разобрали перед затоплением в 1939 году ввиду создания Угличского водохранилища. В последующие годы колокольня использовалась как маяк.