Поиск

Колокола затопленной колокольни Калязина будут приводить в действие дистанционно

Колокола затопленной колокольни Калязина будут приводить в действие дистанционно
Колокольня Никольского собора в Калязине
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На колокольне Никольского собора в Калязине введена автоматическая система управления колоколами "Электронный звонарь", сообщает Тверская епархия.

"Благодаря современным технологиям, колокола можно приводить в действие дистанционно. Система настроена так, чтобы оповещать о начале и завершении богослужений", - говорится в сообщении

С помощью "Электронного звонаря" каждый час на колокольне будут бить куранты, а каждые 15 минут будут звучать перезвоны.

В РоссииЗатопленная колокольня собора в Калязине открылась для посещенияЧитать подробнее

Город Калязин расположен на правом берегу Волги (Угличское водохранилище) в 191 км от Твери и 162 км от Москвы. Население составляет около 13 тыс. человек. Калязинский район граничит с Ярославской и Московской областями. Калязин является одним из самых посещаемых туристами городов Тверской области, в первую очередь, благодаря круизным теплоходам.

Среди главных достопримечательностей Калязина - "плавающая" на небольшом островке колокольня Никольского собора 1800 года постройки. Первый ее ярус был частично скрыт ниже уровня воды под слоем нанесённого грунта, а сам собор разобрали перед затоплением в 1939 году ввиду создания Угличского водохранилища. В последующие годы колокольня использовалась как маяк.

Калязин Тверская область РПЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экоактивистка Чирикова стала фигуранткой дела об оправдании терроризма

Экоактивистка Чирикова стала фигуранткой дела об оправдании терроризма

Роспотребнадзор запросил в Турции данные о жалобах россиян на неизвестный вирус

Роспотребнадзор запросил в Турции данные о жалобах россиян на неизвестный вирус

"Новые люди" предложили запретить въезд мигрантов в РФ без контракта с работодателем

"Новые люди" предложили запретить въезд мигрантов в РФ без контракта с работодателем

РФ предложила установить на полгода квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла

РФ предложила установить на полгода квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла

Российское подразделение Jaguar - Land Rover приобрел местный топ-менеджмент

Российское подразделение Jaguar - Land Rover приобрел местный топ-менеджмент

Лишенных лицензии российских производителей алкоголя будут контролировать из космоса

Банк России не стал менять список из 13 системно значимых банков

Банк России не стал менять список из 13 системно значимых банков
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Першотравневое в Харьковской области

Лукашенко отверг предположения, что РФ собирается через Белоруссию нападать на Запад и на Украину

Лукашенко отверг предположения, что РФ собирается через Белоруссию нападать на Запад и на Украину

Разработка эскизного проекта укороченного МС-21 обойдется в 2024-25 гг. в 1,94 млрд руб.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });