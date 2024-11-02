В Минэкономразвития рассказали, как будут выявлять нелегальные отели и экскурсоводов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Инспекторы смогут проводить тайные контрольные заселения в отели и рейды на территориях, где проводятся экскурсии, для выявления объектов размещения и гидов, которые работают без внесения данных о себе в единый государственный реестр.

Об этом на Всероссийском форуме контрольных органов сообщила замдиректора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Наталья Савельева.

"В отношении требований о наличии или отсутствии того или иного объекта в реестре, будет возможно применять мероприятия без взаимодействия. На наш взгляд, это основной механизм. Это либо выездные обследования, либо мониторинг. По мониторингу здесь достаточно понятная процедура: можно использовать любые доступные ресурсы для того, чтобы находить информацию о том или ином объекте, хоть в сети интернет, хоть в газетах. Соответственно, в рамках этого мониторинга контролеры могут оценить, действительно ли то объявление, которое дано о средстве размещения, либо о пляжах, трассе, гиде и так далее, соответствует тому, что у нас в реестре содержится, и есть ли вообще человек или этот объект в реестре", - сказала она.

Вторым механизмом станет выездное обследование.

"Это особо важно, наверное, именно для контроля за средствами размещения. Механизм выездного обследования подразумевает, что инспектор без взаимодействия с контролируемым лицом может увидеть на улице какое-то средство размещения, в которое селятся гости, а в реестре у нас его нет. Мы предусматриваем возможность сейчас в законопроекте в случае выявления такого нарушения незамедлительно инспектору осуществлять контрольную закупку или мониторинговую закупку. Соответственно, инспектор заходит в это средство размещения и просит его заселить. И если его туда заселили, подтвержденное нарушение соответственно влечет за собой возможность предписания и дальнейшее привлечение к административной ответственности в части того, что гостиница осуществляет деятельность незаконно", - добавила Савельева.

Она добавила, что в отношении гидов, инструкторов, проводников у регионов будет возможность проводить постоянный рейд.

"Постоянный рейд - это нахождение инспектора на определенной территории, которая определяется самостоятельно в положении о контроле. Соответственно, находясь там, инспектор имеет право проводить мероприятия, то есть, по большому счету, останавливать туристические группы. И в случае, если у человека, который ведет с собой туристическую группу на сложном маршруте, не будет карточки, соответственно, уже все необходимые инструменты для того, чтобы бороться с такими людьми, у контролеров будут", - пояснила представитель Минэкономразвития.

Она подчеркнула, что по итогам мероприятий инспекторы смогут выдавать предписание, прекратить классификацию средства размещения или прекратить аттестацию гида, а также привлечь недобросовестных участников рынка к ответственности.

С 1 июля 2024 года аттестация инструкторов-проводников стала обязательной для работы в правовом поле. Каждый инструктор-проводник обязан иметь бейдж с QR-кодом, который ведет на Единый федеральный реестр. Как ранее сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в России прошли аттестацию 5 тысяч гидов.

С 1 января 2022 года в России введена обязательная классификация объектов размещения. В реестр классифицированных отелей, который ведет Росаккредитация, входят более 21 тысячи объектов.