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Для инструкторов-проводников введут штрафы до 200 тысяч рублей за работу без аттестации

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Для инструкторов-проводников могут ввести штрафы до 200 тысяч рублей за работу без аттестации, а также за неуведомление МЧС, если группа передвигается по опасному маршруту, сообщила зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко на Всероссийском форуме контрольных органов.

"Еще одно важное направление - это выход инструктора с группой на опасный маршрут без уведомления МЧС. Это когда у нас туристы выходят, что-то случается и МЧС должно приложить огромные усилия, чтобы эту группу найти. В новом законопроекте мы предусматриваем ответственность за такие нарушения. Сюда же относятся и неаттестованные инструкторы-проводники. За это предполагаются штрафы в размере 7-10 тысяч рублей для физлиц и до 200 тысяч рублей для должностных лиц", - рассказала она.

Штрафы будут предусмотрены и за повторное нарушение.

Решения о наказании за нарушения, совершенные впервые, будут принимать власти, которые контролируют туристическую деятельность. Повторное нарушение повлечет за собой обращение в суд.

По действующему закону "Об основах туристической деятельности", для получения статуса экскурсовода нужно получить аккредитацию, а перед прохождением опасного маршрута и по его завершении уведомлять территориальный орган МЧС. Ответственность за нарушение этих требований не установлена.

МЧС Наталья Костенко Госдума
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