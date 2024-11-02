Глава РСТ предложил отказаться от классификации отелей без звезд

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В рамках требований Росаккредитации отели категории "без звезд" должны проводить классификацию самостоятельно, без присутствия эксперта, при этом подобный механизм может привести к росту числа нарушений со стороны отельеров, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Мы всецело поддерживаем решение о классификации гостиниц, и в дальнейшем его следует продолжить обсуждать, поскольку есть некие стратегические дефекты, о которых потом также следует поговорить. Так, с позиции отрасли, мы считаем, что в перспективе надо отказаться от существования такой категории классификации как гостиницы "без звезд", - сказал он в рамках V Всероссийского форума контрольных органов в Калининграде.

Как отметил Уманский, самоклассификация таких объектов приведет к увеличению числа нарушений при прохождении классификации, объекты не будут стремиться получать "звезды".

"Я понимаю, что самоклассификация - это инструмент, регулирующий доступ объектов размещения в отрасль и на рынок. И он, безусловно, эффективен. Но тем самым мы получаем ситуацию, когда присвоение звезд от обязательного формата переходит к условно добровольному", - подчеркнул он.

По словам президента РСТ, сейчас огромное количество гостиниц классифицируется по упрощенному варианту и не стремится к присвоению звезд, чтобы не создавать себе лишних трудностей.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что более 5 тыс. отелей прошли классификацию в России с начала года.

В марте 2025 года вступят в силу новые правила аккредитации организаций, классифицирующих гостиницы. Курирует эту деятельность Росаккредитация. Согласно правилам, для присвоения звездности потребуется выезд классификаторов. С объектами уровня 4-5* звезд будут работать классификаторы, к которым будут предъявляться повышенные требования.

Классификацию объектов "без звезд" предлагается проводить по результатам самооценки с помощью приложения "Мобильный инспектор".

Этот же подход предполагается распространить и на санаторно-курортные учреждения. Кемпинги и глэмпинги, гостевые дома и модульные гостиницы, которые сейчас не подлежат обязательной классификации, также предлагается допускать в реестр на основе самооценки.

По данным Росаккредитации, сейчас на рынке более половины объектов классифицированы без звезд.