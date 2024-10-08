В московской школе после инцидента с химреагентом начали служебное расследование

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В одной из московских школ во время подготовки к лабораторной работе по химии учитель выронил ампулу с реагентом на ученика, который не должен был находиться в лаборантской, ребенок госпитализирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента образования и науки. В школе создана внутренняя комиссия.

"Сегодня на перемене в лаборантской учитель химии готовил препараты для проведения лабораторной работы на уроке. В нарушение инструкции в лаборантской находился ученик. Учитель выронил ампулу, и реагент попал на ученика девятого класса. Ему экстренно вызвали скорую помощь", - сказала директор школы №1476 Алевтина Наместникова, слова которой цитирует пресс-служба.

По ее словам, ученик госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Школа находится на связи с родителями ребенка. В школе со всеми педагогами проведены внеплановые инструктажи по технике безопасности.

Директор отметила, что после происшествия создана внутренняя комиссия. "Изучаются все обстоятельства произошедшего и проводится служебное расследование, по итогам которого будут приняты исчерпывающие меры, чтобы подобные инциденты не повторялись", - сказала она.