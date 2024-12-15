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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 06:14

Число пользователей портала Госуслуг достигло 112 млн

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Количество пользователей портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) за 15 лет его работы достигло 112 млн, говорится в сообщении Минцифры России.

"Всё начиналось с информационного портала, со временем появились личный кабинет и первые 20 услуг. Госуслуги сегодня - это 1,6 тыс. услуг и 112 млн пользователей. Каждый день они подают 2 млн заявлений и задают 1,5 млн вопросов Роботу Максу", - говорится в сообщении министерства.

15 декабря порталу Госуслуг исполняется 15 лет.

По данным ведомства, за 15 лет на портале было подано более 2,3 млн заявлений о браке, 670 тыс. - о регистрации рождения ребенка, более 32 млн - на единое пособие, оформлено более 180 млн записей к врачу, почти 60 млн электронных полисов ОМС, 2,3 млн записей в 1-й класс, более 9 млн заявлений в вузы, 33 млн выписок из ЕГРН, 91,6 млн личных кабинетов избирателей, более 623 млн платежей. Также состоялось 2 млрд консультаций с цифровым помощником по имени Робот Макс, получено 18,7 млн обращений через платформу обратной связи.

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"Мы настолько привыкли к порталу Госуслуг, что иногда просто-напросто перестаем его замечать. А ведь если мы хотим получить какую-то государственную услугу, первое место, куда мы обращаемся, это портал Госуслуг", - сказал вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, каждое второе заявление в ЗАГС молодожёнами направляется через портал Госуслуг, рождение каждого пятого ребенка регистрируется через портал, каждого второго первоклассника родители записывают в школу через Госуслуги.

Вице-премьер добавил, что на портале на сегодняшний день можно получить более 1,5 тыс. госуслуг. Как отметил Григоренко, "и мы настолько привыкли к порталу, что иногда нас больше удивляет отсутствие какой-то услуги на портале, чем ее наличие".

Минцифры РФ Госуслуги Дмитрий Григоренко
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