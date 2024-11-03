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Производственные помещения и дома повреждены дронами и обстрелами в Белгородской области

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удары по трём населённым пунктам в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, зафиксированы повреждения производственных помещений и частных домов, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате семи атак БПЛА по предприятию повреждены производственные помещения и ограждение", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его информации, под повторный обстрел попал посёлок Октябрьский Белгородского района. В семи частных домах выбиты окна, посечены кровли и надворные постройки. Также повреждён один автомобиль, сообщил губернатор.

"Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. В одном частном домовладении повреждены надворные постройки, фасад дома и забор. Во втором доме осколками посечён забор", - добавил Гладков.

Вячеслав Гладков Белгородский район
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