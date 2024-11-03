Производственные помещения и дома повреждены дронами и обстрелами в Белгородской области
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удары по трём населённым пунктам в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, зафиксированы повреждения производственных помещений и частных домов, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино в результате семи атак БПЛА по предприятию повреждены производственные помещения и ограждение", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
По его информации, под повторный обстрел попал посёлок Октябрьский Белгородского района. В семи частных домах выбиты окна, посечены кровли и надворные постройки. Также повреждён один автомобиль, сообщил губернатор.
"Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. В одном частном домовладении повреждены надворные постройки, фасад дома и забор. Во втором доме осколками посечён забор", - добавил Гладков.