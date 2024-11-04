В России не планируют возврат к десятилетнему периоду обучения в школах

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время перехода к сокращению периода обучения в школах до 10 лет не планируется, но в будущем могут быть разные варианты.

"Могут быть, я не исключаю, в будущем разные варианты, если мы говорим о будущем. На сегодняшний день 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется", - сказал Кравцов во время марафона "Знание. Первые" в понедельник.

Ранее помощник президента Владимир Мединский говорил, что 11 лет обучение в школах - это "непозволительная роскошь". По его мнению, образование должно быть "спрессовано", чтобы раньше наступил период профессиональной подготовки.

Одиннадцатилетнее школьное образование было введено в СССР в 1987 году.

Министр также сообщил, что планируется переход всех школ страны на новые учебники по обществознанию с 2026/2027 учебного года.

"Через учебный год все школы страны перейдут на новый учебник по обществознанию для 9-11-х классов",- сказал Кравцов.

Он презентовал новый учебник по "Обществознанию" для 9-х классов.

"Сейчас этот учебник проходит апробацию во всех школах страны, и со следующего учебного года, как мы и говорили, школы могут работать по этому учебнику",- отметил Кравцов.

В августе 2023 года Кравцов сообщал, что полный переход на обновленные государственные учебники в школах произойдет в течение пяти лет.