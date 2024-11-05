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Минпросвещения РФ планирует разработать новый единый учебник по русскому языку

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Минпросвещения России готовит разработку единого для всех школ учебника по русскому языку, на его создание планируются потратить два-три года, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минпросвещения России планирует разработать государственные учебники по русскому языку, как и по всем обязательным школьным предметам", - сообщили в ведомстве во вторник.

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"По предварительным расчетам министерства, будет необходимо подготовить 19 книг (с учетом того, что для отдельных классов учебник будет состоять из нескольких частей), поэтому разработка займет не менее двух-трех лет",- добавит там.

В министерстве рассчитывают, что государственные учебники русского языка будут значительно дешевле за счет "нового механизма их подготовки". Там привели пример: стоимость государственных учебников по истории удалось снизить почти в пять раз относительно коммерческих аналогов.

В августе 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что полный переход на обновленные государственные учебники в школах произойдет в течение пяти лет.

Минпросвещения РФ
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