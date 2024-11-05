Минпросвещения РФ планирует разработать новый единый учебник по русскому языку

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Минпросвещения России готовит разработку единого для всех школ учебника по русскому языку, на его создание планируются потратить два-три года, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минпросвещения России планирует разработать государственные учебники по русскому языку, как и по всем обязательным школьным предметам", - сообщили в ведомстве во вторник.

"По предварительным расчетам министерства, будет необходимо подготовить 19 книг (с учетом того, что для отдельных классов учебник будет состоять из нескольких частей), поэтому разработка займет не менее двух-трех лет",- добавит там.

В министерстве рассчитывают, что государственные учебники русского языка будут значительно дешевле за счет "нового механизма их подготовки". Там привели пример: стоимость государственных учебников по истории удалось снизить почти в пять раз относительно коммерческих аналогов.

В августе 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что полный переход на обновленные государственные учебники в школах произойдет в течение пяти лет.