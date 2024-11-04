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Евгений Первышов назначен врио главы Тамбовской области

Евгений Первышов назначен врио главы Тамбовской области
Евгений Первышов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности Главы Тамбовской области", говорится в сообщении на сайте Кремля.

"В связи с заявлением Главы Тамбовской области Егорова М. Б. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. №414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю:

1. Принять отставку Главы Тамбовской области Егорова М. Б. по собственному желанию.

2. Назначить Первышова Евгения Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного Главой Тамбовской области".

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Путин встретился с выпускником программы "Время героев" Первышовым, которому предложил пост врио губернатора Тамбовской области.

"Евгений Алексеевич, мы с вами планировали увидеться. Во всяком случае, я, когда встречался с вами и с вашими товарищами, сказал, что мы обязательно увидимся. Знаю, что с предложением вы знакомы", - сказал Путин.

Первышов поблагодарил президента за доверие. "Безусловно, я соглашусь - для меня это большая честь. Те навыки, которыми я обладаю, и те знания, которые я сегодня получаю в рамках программы переподготовки по программе "Время героев", которая вами утверждена, я думаю, что у меня получится найти возможности применить все, о чем я говорю, на территории Тамбовской области", - сказал он.

Ранее Егоров в своем видеобращении к жителям Тамбовской области сообщил о переходе на новую работу на федеральном уровне.

Первышов родился в 1976 году, закончил Кубанский государственный технологический университет, Российскую академию правосудия, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. Является депутатом Госдумы, членом комитетов по обеспечению жилищных прав граждан и по строительству и ЖКХ. Участник СВО и программы "Время героев".

Евгений Первышов Тамбовская область
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