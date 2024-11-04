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Глава Тамбовской области сообщил об уходе с поста

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Глава Тамбовской области Максим Егоров покинет пост руководителя региона и займёт новую должность на федеральном уровне.

"Сегодня руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне, который необходимо будет выполнять", - сказал Егоров в своем видеообращении к жителям региона в понедельник.

Егоров возглавил Тамбовскую область в октябре 2021 года.

"За прошедшие годы область стала для меня родной. Мы сделали с вами многое. Реализовывали национальные проекты, строили школы, открывали поликлиники, больницы, благоустраивали нашей общественной территории (...) Мы вместе с вами обсуждали проекты, думали, как благоустроить наше общественное пространство. Вы давали свои советы, мы к ним прислушивались. И вместе с вами мы сделали многое", - отметил он.

Ранее Егоров был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главным государственным жилищным инспектором РФ.

Максим Егоров Тамбовская область
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