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Путин подписал указ о назначении Слюсаря врио губернатора Ростовской области

Путин подписал указ о назначении Слюсаря врио губернатора Ростовской области
Юрий Слюсарь
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Владимир Путин назначил главу ОАК Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области. Президент подписал соответствующий указ, сообщила пресс-служба главы государства.

"В связи с заявлением Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. №414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. по собственному желанию.

2. Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности Губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ростовской области", - говорится в документе.

Владимир Путин Ростовская область Голубев Юрий Слюсарь
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