Зампостпреда РФ при ООН заявила, что договор с КНДР направлен на поддержание стабильности

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Целью договора между Москвой и Пхеньяном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве является поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и недопущение повторения войны на Корейском полуострове, заявила в понедельник зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

"Заключенный 19 июня договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами призван сыграть в регионе стабилизирующую роль на основе принципа неделимости, безопасности, снизить риск рецидива войны на полуострове, (...) стать одним из элементов устойчивой архитектуры безопасности в регионе", - отметила Евстигнеева.

Зампостпреда РФ при ООН добавила, что "положения договора, включая статью 4 о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения, при необходимости будут выполнены в полном объеме".

Евстигнеева также подчеркнула, что соглашение соответствует Уставу ООН.

19 июня президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Договор пришел на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961, 2000 и 2001 годах.

Президент РФ во время переговоров с председателем КНДР назвал договор "фундаментальным документом, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу".

"Это мощный договор представляет собой... ничто иное как документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран. Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира", - сказал в свою очередь лидер КНДР.

Москва и Пхеньян подтвердили "стремление защищать международную справедливость от гегемонистских устремлений и попыток навязывания однополярного миропорядка, установить многополярную международную систему, основанную на добросовестном сотрудничестве государств, взаимном уважении интересов, коллективном решении международных проблем".

В частности, РФ и КНДР договорились о сотрудничестве "в целях обеспечения прочного регионального и международного мира и безопасности", а "в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии они незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций".

"В случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР", - гласит статья 4 договора.