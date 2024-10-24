Дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Договор между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года в целях углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.

"Договор в полной мере учитывает сложившуюся геополитическую ситуацию и выводит отношения России и Северной Кореи на новый - союзнический уровень. Это база для расширения сотрудничества во всех сферах взаимодействия и фундамент для всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела", - сказал, комментируя инициативу, председатель профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он особо отметил "миролюбивый и оборонительный характер положений договора, который ни в коей мере не направлен против третьих стран и не предусматривает военные союзы в отличие от западных соглашений".

"Его ратификация будет способствовать также установлению стабильности и баланса в АТР и северо-восточной Азии с учетом фактора Корейского полуострова", - добавил Слуцкий.