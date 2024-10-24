Поиск

Дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Договор между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года в целях углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.

В миреПутин назвал "по-настоящему прорывным документом" новый договор между РФ и КНДРЧитать подробнее

"Договор в полной мере учитывает сложившуюся геополитическую ситуацию и выводит отношения России и Северной Кореи на новый - союзнический уровень. Это база для расширения сотрудничества во всех сферах взаимодействия и фундамент для всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела", - сказал, комментируя инициативу, председатель профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он особо отметил "миролюбивый и оборонительный характер положений договора, который ни в коей мере не направлен против третьих стран и не предусматривает военные союзы в отличие от западных соглашений".

"Его ратификация будет способствовать также установлению стабильности и баланса в АТР и северо-восточной Азии с учетом фактора Корейского полуострова", - добавил Слуцкий.

КНДР Госдума Леонид Слуцкий Северная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЭШ не подвергалась взломам хакеров, исправляющих оценки школьников на пятерки

МЭШ не подвергалась взломам хакеров, исправляющих оценки школьников на пятерки

В РСТ рассказали, как избежать проблем со старыми долларовыми купюрами на отдыхе

В РСТ рассказали, как избежать проблем со старыми долларовыми купюрами на отдыхе

Автоматика отключила часть плавучей атомной электростанции на Чукотке

В Севастополе система ПВО сбила ракету над Черным морем

Что произошло за день: среда, 23 октября

РКН не исключил блокировки звонков с иностранных мессенджеров

РКН не исключил блокировки звонков с иностранных мессенджеров

Роскомнадзор зафиксировал падение трафика YouTube в РФ

Суд отменил заочный арест адвоката Павлова по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Москва считает сфальсифицированными итоги референдума в Молдавии

Москва считает сфальсифицированными итоги референдума в Молдавии
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });