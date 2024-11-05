Ракета "Союз-2.1б" стартует с Восточного

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Как ожидается, во вторник на космодроме Восточный состоится пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с двумя космическими аппаратами "Ионосфера-М", а также 53 российскими и иностранными попутными спутниками.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", спутниками "Ионосфера-М" №1, "Ионосфера-М" №2 и 53 малыми космическими аппаратами будет осуществлен с площадки 1С космодрома Восточный в 02:19 по московскому времени.

Планируется, что два аппарата "Ионосфера-М" отделятся от разгонного блока спустя час после старта.

Спутники "Ионосфера-М" №1 и №2 войдут в состав космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионозонд". Она разрабатывается в интересах Российской академии наук и Росгидромета и предназначена для изучения "космической погоды".

Система будет включать в себя четыре космических аппарата "Ионосфера-М". Следующие два аппарата планируется запустить в 2025 году, сообщали в "Роскосмосе".

"Миссия "Ионозонда" включает сбор данных о пространственно-временной структуре ионосферы, мониторинг изменений электромагнитных полей и анализа атмосферы Земли. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы, контролировать радиационную обстановку и фиксировать другие важные параметры окружающей среды", - отмечали в госкорпорации.

"Роскосмос" уточнял, что комплекс целевой аппаратуры создан Институтом космических исследований совместно с учеными-разработчиками институтов РАН (ИПГ, НИИЯФ МГУ, ИЗМИРАН, НИРФИ) и предприятий промышленности (АО "Корпорация "ВНИИЭМ" и ООО "НПП "Астрон-Электроника").

Сообщалось, что 28 малых спутников из попутной нагрузки произведены частной компанией Sputnix. Среди них 24 аппарата российской группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов и четыре экспериментальных спутника, разработанных по программе Space-Pi.