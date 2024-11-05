Разгонный блок "Фрегат" с двумя аппаратами "Ионосфера-М" вышел на орбиту

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" с двумя космическими аппаратами "Ионосфера-М" и 53 российскими и иностранными попутными спутниками вышел на орбиту, следует из трансляции "Роскосмоса".

"Фрегат" отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" в 02:28 по Москве. Планируется, что аппараты "Ионосфера-М" отделятся от разгонного блока спустя час после старта.

Спутники "Ионосфера-М" №1 и №2 войдут в состав космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионозонд". Она разрабатывается в интересах Российской академии наук и Росгидромета и предназначена для изучения "космической погоды".

Система будет включать в себя четыре спутника "Ионосфера-М". Следующие два аппарата планируется запустить в 2025 году, сообщали в "Роскосмосе".