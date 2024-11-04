Ракета "Союз-2.1б" допущена к старту с Восточного

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Госкомиссия одобрила заправку топливом и старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с двумя космическими аппаратами "Ионосфера-М" и 53 российскими и иностранными малыми спутниками во вторник с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".

"Ракета "Союз-2.1б" с аппаратами "Ионосфера-М" №1 и №2 и 53 российскими и зарубежными спутниками допущена к заправке", - говорится в сообщении.

По данным "Роскосмоса", пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 55 спутниками состоится 5 ноября в 02:18 по московскому времени.

В госкорпорации сообщали, что информацию, получаемую со спутников "Ионосфера-М", предполагается использовать совместно с результатами наземных наблюдений. Система "Ионозонд", работу которой будут обеспечивать спутники, поможет решить научно-прикладные задачи по получению фундаментальных знаний о земной ионосфере и получить возможность непрерывного мониторинга околоземного космического пространства.

В состав системы войдут четыре космических аппарата "Ионосфера-М". Следующие два аппарата планируется запустить в 2025 году, сообщали в "Роскосмосе".

Ионосфера - ионизированная часть верхних слоев атмосферы Земли, расположенная на высотах примерно от 50 до 1 тыс. км. Наибольшее воздействие на ионизацию нашей планеты оказывает солнечная активность и состояние геомагнитного поля Земли.