Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Восточного с двумя аппаратами "Ионосфера-М"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя космическими аппаратами "Ионосфера-М" и 53 российскими и иностранными попутными спутниками стартовала во вторник с космодрома Восточный, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета стартовала в 02:18 по Москве с площадки №1С космодрома Восточный. Примерно через 10 минут разгонный блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделится от третьей ступени "Союза-2.1б". Аппараты "Ионосфера-М" отделятся от разгонного блока спустя час после старта.

Спутники "Ионосфера-М" №1 и №2 войдут в состав космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионозонд". Она разрабатывается в интересах Российской академии наук и Росгидромета и предназначена для изучения "космической погоды".

Система будет включать в себя четыре спутника "Ионосфера-М". Следующие два аппарата планируется запустить в 2025 году, сообщали в "Роскосмосе".

Как уточняли в госкорпорации, комплекс целевой аппаратуры создан Институтом космических исследований совместно с учеными-разработчиками институтов РАН (ИПГ, НИИЯФ МГУ, ИЗМИРАН, НИРФИ) и предприятий промышленности (АО "Корпорация "ВНИИЭМ" и ООО "НПП "Астрон-Электроника").

Сообщалось, что 28 малых спутников из попутной нагрузки произведены российской частной компанией Sputnix. Среди них 24 аппарата группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов и четыре экспериментальных спутника, разработанных по программе Space-Pi.