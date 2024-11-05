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В Пентагоне допускают, что военные КНДР участвуют в боевых действиях в Курской области

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В России в настоящее время якобы находятся от 11 до 12 тыс. северокорейских военных, 10 тыс. из них - в Курской области, заявил представитель Пентагона Пэт Райдер журналистам.

Он заявил, что, по сообщениям СМИ, северокорейские солдаты могут принять участие в боевых действиях в Курской области.

"Мы ознакомились с сообщениями прессы о предполагаемых (северокорейских - ИФ) боевых операциях и изучаем их", - сказал Райдер на брифинге.

Вместе с тем, он отметил: "На данный момент мы не можем подтвердить эти сообщения. Но, как вы слышали, министр обороны Ллойд Остин сказал на прошлой неделе, если эти войска будут участвовать в операциях по поддержке боевых действий против Украины, они станут законными военными целями".

"Мы увидим, как именно эти силы будут интегрированы в российские операции и как они будут действовать на поле боя, предполагая, что они заменят российские войска", - добавил Райдер.

Ллойд Остин Пентагон КНДР Курская область
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