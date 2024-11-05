Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР не допускает нарушения паритета сил на полуострове

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Укрепление ядерных вооруженных сил КНДР происходит на фоне роста угрозы со стороны враждебных сил, поскольку нарушение паритета сил означает войну, заявила сестра лидера КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон.

"Сегодня нарушение паритета сил между врагами и нами на Корейском полуострове и в регионе (это сразу означает войну) - такова объективная действительность, которую нельзя отрицать", - сообщила Ким Ё Чжон, чье заявление приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он напомнила, что 3 ноября США, Япония и Южная Корея провели объединенные воздушные учения с участием истребителей трех стран и стратегическим бомбардировщиком США B-1B, "нацеленные на нашу Республику", отработав "способ нанесения незамедлительного и точного удара".

По ее словам, такие учения служат очередным примером, "свидетельствующим о правоте и актуальности выбранной и проводимой нами линии на укрепление ядерных вооруженных сил".

Сестра северокорейского лидера также напомнила о ряде других проведенных в этом году совместных учениях Вашингтона, Токио и Сеула.

"Серьезная обстановка безопасности нашего государства красноречиво свидетельствует о неизбежности нашего стратегического выбора, направленного на надежную защиту безопасности государства и мира в регионе от агрессивной и авантюрной военной угрозы со стороны США и их сателлитов. (...) Линия КНДР на наращивание самооборонных ядерных сил сдерживания является единственным и самым точным выбором в нынешней ситуации, и мы никогда не будем колебаться на этом пути", - сообщила она.

31 октября КНДР провела успешное испытание новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19".

В ответ на это Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения с участием американского бомбардировщика B-1B Lancer над водами к востоку от южного острова Чеджу в воскресенье.

Ранее Минобороны Японии и Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщили о возможном пуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи во вторник утром.