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Президент Южной Кореи заявил о необходимости принятия мер против военного сотрудничества КНДР и РФ

Президент Южной Кореи заявил о необходимости принятия мер против военного сотрудничества КНДР и РФ
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Фото: AP/TASS

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, призвав к укреплению сотрудничества партий в парламенте страны, обратил особое внимание на необходимость принятия мер против военного сотрудничества КНДР и России, сообщило агентство "Ренхап".

"Сотрудничество между Северной Кореей и Россией представляет значительную угрозу нашей национальной безопасности. Мы тщательно рассмотрим все возможные сценарии контрмер", - говорится в послании президента к парламенту, которое было оглашено премьер-министром Хан Док Су в понедельник.

Президент отметил, что Южная Корея значительно усилила противодействие ядерным угрозам со стороны Северной Кореи благодаря прочному союзу с Соединенными Штатами и трехстороннему сотрудничеству в области безопасности с участием Японии.

Юн Сок Ель также пообещал расширить поддержку северокорейских перебежчиков и уделить больше внимания проблемам с правами человека в КНДР, организовав международное обсуждение этой темы.

"Будем работать над расширением поддержки международным сообществом концепции свободной и единой Кореи", - говорится в послании.

Южная Корея РФ КНДР Юн Сок Ель
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