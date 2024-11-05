В МИД России не в курсе планов увеличить поставки российского риса в КНДР

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы российского МИД Андрей Руденко сказал журналистам, что не располагает информацией о планах Москвы нарастить объемы поставок риса в КНДР.

"У меня нет информации касательно этого. Могу сказать, что в ближайшее время состоится очередное заседание межправкомиссии РФ-КНДР. Думаю, все вопросы, включая сотрудничество в области сельского хозяйства, будут там рассматриваться", - сообщил он.

Недавно южнокорейскаяThe Korea Herald сообщила, что российская сторона якобы планирует нарастить объемы поставок в КНДР риса до 600-700 тысяч тонн в год вместо 50-100 тысяч тонн, как было ранее.