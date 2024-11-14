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Сеул может увеличить поддержку Украины в ответ на участие в боях отправленных в РФ военных КНДР

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Южная Корея может рассмотреть возможность увеличить поддержку Украины в зависимости от уровня участия в боевых действиях якобы дислоцированных в России военных КНДР, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

"Мы готовы принять соответствующие эффективные меры, включая усиление поддержки Украины, в сотрудничестве с нашими союзниками и странами-единомышленниками", - сказал Юн Сок Ель в интервью EFE.

Он призвал Пхеньян и Москву прекратить свое "незаконное" военное сотрудничество и вывести северокорейских военных с территории России.

При этом президент Южной Кореи отметил, что Сеул поддерживает дипломатические каналы связи с Россией.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что дислоцированные в РФ военные КНДР уже принимают участие в боевых операциях против ВСУ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления американских представителей о том, что на территории России находятся около 10 тыс. военных из Северной Кореи. Он отметил, что сами эти представители подчеркивают, что не имеют соответствующих подтверждений.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявлял журналистам: "Мы ознакомились с сообщениями прессы о предполагаемых (северокорейских - ИФ) боевых операциях и изучаем их".

Вместе с тем он уточнил, что "на данный момент мы не можем подтвердить эти сообщения".

КНДР Юн Сок Ель Сеул
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